ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لمصر بعد وديعة قطرية

القاهرة 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير المالية المصري اليوم السبت إن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد ارتفعت إلى 15.5 مليار دولار بعد قيام قطر بتقديم وديعة لدعم الاقتصاد.

كان البنك المركزي أعلن أن الاحتياطيات بلغت 15.015 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول. وبدأ البنك تطبيق نظام جديد لشراء وبيع العملة الصعبة وفرض قيودا على العملة لمحاولة كبح التراجع في الاحتياطيات التي هوت من 36 مليار دولار قبيل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.