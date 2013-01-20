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المركزي المصري يعرض 75 مليون دولار في عطاء العملة اليوم الأحد

Sun Jan 20, 2013 8:07am GMT
 
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القاهرة 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - عرض البنك المركزي المصري 75 مليون دولار على البنوك في العطاء الثاني عشر من عطاءات العملة الصعبة اليوم الأحد وهو نفس المبلغ الذي عرضه في العطاء السابق يوم الخميس.

والعطاءات جزء من سياسة جديدة أعلنت في أواخر ديسمبر كانون الأول وتهدف إلى المحافظة على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تراجعت إلى مستوى حرج. ويطرح البنك ثلاثة عطاءات هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش جرى تداول العملة في سوق ما بين البنوك بسعر 6.60 جنيه للدولار. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 