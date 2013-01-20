المركزي المصري يعرض 75 مليون دولار في عطاء العملة اليوم الأحد

القاهرة 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - عرض البنك المركزي المصري 75 مليون دولار على البنوك في العطاء الثاني عشر من عطاءات العملة الصعبة اليوم الأحد وهو نفس المبلغ الذي عرضه في العطاء السابق يوم الخميس.

والعطاءات جزء من سياسة جديدة أعلنت في أواخر ديسمبر كانون الأول وتهدف إلى المحافظة على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تراجعت إلى مستوى حرج. ويطرح البنك ثلاثة عطاءات هذا الأسبوع.