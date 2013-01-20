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أقل سعر مقبول في عطاء المركزي المصري 6.59 جنيه للدولار

Sun Jan 20, 2013 10:19am GMT
 
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القاهرة 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إنه قبل عروضا قيمتها 74.3 مليون دولار وإن أقل سعر بلغ 6.5875 جنيه للدولار في العطاء الثاني عشر من عطاءات العملة الصعبة.

كان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الخميس 6.57 جنيه.

والعطاءات جزء من سياسة جديدة أعلنت في أواخر ديسمبر كانون الأول وتهدف إلى كبح تراجع الاحتياطيات الأجنبية التي انخفضت إلى مستوى حرج. وتراجع الجنيه في كل من العطاءات التي طرحها البنك المركزي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 