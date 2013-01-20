أقل سعر مقبول في عطاء المركزي المصري 6.59 جنيه للدولار

القاهرة 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إنه قبل عروضا قيمتها 74.3 مليون دولار وإن أقل سعر بلغ 6.5875 جنيه للدولار في العطاء الثاني عشر من عطاءات العملة الصعبة.

كان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الخميس 6.57 جنيه.