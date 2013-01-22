مصر تعرض 75 مليون دولار في أحدث عطاءات العملة الصعبة

القاهرة 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 75 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الثلاثاء وهو نفس المبلغ الذي عرضه في العطاء السابق هذا الأسبوع.

وتراجع الجنيه المصري أكثر من 6.5 بالمئة في سوق ما بين البنوك منذ العطاء الأول في نهاية ديسمبر كانون الأول ويبلغ سعره حاليا 6.6203 جنيه للدولار الأمريكي. وعطاء اليوم هو الثالث عشر.