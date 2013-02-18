المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة الصعبة اليوم الاثنين

القاهرة 18 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك اليوم الاثنين في أحدث عطاء للعملة الصعبة.

وقال المركزي إنه سيطرح كميات اخرى من الدولار في عطاءين يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

والمبلغ المعروض اليوم هو نفس حجم العطاء السابق.

ومنذ بدء العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية عام 2012 يطرح البنك المركزي كميات تراوحت بين 75 مليون دولار و40 مليونا في العطاء الواحد.

والعطاء هو الثالث والعشرين ويهدف هذا النظام إلى المحافظة على احتياطيات مصر من العملة الصعبة التي تراجعت إلى مستوى حرج.

وتحوم احتياطيات العملة الصعبة الآن تحت مستوى 15 مليار دولار أي ما يغطي بصعوبة واردات ثلاثة أشهر.

وقال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية في مصر لرويترز أمس الأحد إن شركات الصرافة تعاني من شح الدولار ولا تستطيع تلبية أكثر من 20 بالمئة من طلب العملاء على العملة الامريكية في ظل الأزمة المتفاقمة.