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المركزي المصري يبيع 39.7 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

Mon Feb 18, 2013 10:07am GMT
 
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القاهرة 18 فبراير شباط (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 39.7 مليون دولار اليوم الاثنين في العطاء الثالث والعشرين للعملة الصعبة حيث بلغ أقل سعر مقبول 6.7217 جنيه للدولار مقابل 6.7204 جنيه في العطاء السابق الخميس الماضي.

وتراجع سعر الجنيه في سوق بين البنوك إلى 6.7316 جنيه للدولار عقب إعلان نتائج عطاء البنك المركزي.

ومنذ بدأ العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية عام 2012 يطرح البنك المركزي كميات تراوحت بين 75 مليون دولار و40 مليونا في العطاء الواحد.

وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إنه ليس قلقا من ظاهرة الدولرة رغم اقبال المصريين على شراء العملة الامريكية للحد من تقلص قيمة مدخراتهم.

وفي مقابلة تلفزيونية قال رامز الليلة الماضية إن المركزي خفض الكميات التي يطرحها في عطاءات الدولار للاحتفاظ بالعملة الصعبة من أجل استيراد السلع الضرورية.

وعطاء اليوم هو الثالث والعشرين ويهدف هذا النظام إلى المحافظة على احتياطيات مصر من العملة الصعبة التي تراجعت إلى مستوى حرج.

وقال المركزي إنه سيطرح كميات اخرى من الدولار في عطاءين يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 