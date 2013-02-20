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المركزي المصري يبيع 37.6 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم

Wed Feb 20, 2013 10:07am GMT
 
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القاهرة 20 فبراير شباط (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 37.6 مليون دولار اليوم الاربعاء في العطاء الرابع والعشرين للعملة الصعبة حيث بلغ أقل سعر مقبول 6.7226 جنيه للدولار مقابل 6.7217 جنيه في العطاء السابق الاثنين الماضي.

وتراجع سعر الجنيه في سوق بين البنوك إلى 6.7325 جنيه للدولار عقب إعلان نتائج عطاء البنك المركزي.

ومنذ بدأ العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية عام 2012 يطرح البنك المركزي كميات تراوحت بين 75 مليون دولار و40 مليونا في العطاء الواحد.

وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إنه ليس قلقا من ظاهرة الدولرة رغم اقبال المصريين على شراء العملة الامريكية للحد من تقلص قيمة مدخراتهم.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية طاحنة مع تناقص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتعثر السياحة وتوقف الاستثمار كما تفاقم عجز الموازنة العامة وفقد الجنيه المصري 14 في المئة من قيمته منذ انتفاضة عام 2011 واشتدت حدة مشكلة البطالة وتدهور الأمن العام. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 