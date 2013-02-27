المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة الصعبة

القاهرة 27 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك اليوم الاربعاء في أحدث عطاء للعملة الصعبة دون تغيير عن حجم العطاء السابق.

ومنذ بدء العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية عام 2012 يطرح البنك المركزي كميات تراوحت بين 75 مليون دولار و40 مليونا في العطاء الواحد.

وعطاء اليوم هو السابع والعشرين ويهدف هذا النظام إلى المحافظة على احتياطيات مصر من العملة الصعبة التي تراجعت إلى مستوى حرج.

وفقد الجنيه المصري نحو 14 في المئة من قيمته منذ انتفاضة عام 2011 بينما تواجه مصر أزمة اقتصادية طاحنة مع تناقص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتعثر السياحة وتوقف الاستثمار.

وبحلول الساعة 0759 بتوقيت جرينتش بلغ الدولار 6.7379 جنيه في سوق ما بين البنوك.