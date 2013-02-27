المركزي المصري يبيع 38 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة الصعبة

القاهرة 27 فبراير شباط (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38 مليون دولار في العطاء السابع والعشرين للعملة الصعبة اليوم الأربعاء وبلغ أقل سعر مقبول 6.7292 جنيه للدولار مقابل 6.7280 جنيه في العطاء السابق يوم الاثنين.

وتراجع سعر الجنيه في سوق بين البنوك إلى 6.7391 جنيه للدولار عقب إعلان نتائج عطاء البنك المركزي.

ومنذ بدأ العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية عام 2012 يطرح البنك المركزي كميات تراوحت بين 75 مليون دولار و40 مليونا في العطاء الواحد.