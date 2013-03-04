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المركزي المصري يبيغ 39.6 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة الصعبة

Mon Mar 4, 2013 10:39am GMT
 
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القاهرة 4 مارس آذار (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 39.6 مليون دولار للبنوك في العطاء التاسع والعشرين للعملة الصعبة اليوم الإثنين وبلغ أقل سعر مقبول 6.7342 جنيه للدولار.

وكان أقل سعر مقبول في العطاء السابق الذي أقيم يوم الخميس 6.7304 جنيه للدولار.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول في إطار جهود لتفادي أزمة في العملة بعد الإقبال على بيع الجنيه الذي فقد أكثر من ثمانية بالمئة من قيمته منذ بداية العام الجاري.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 