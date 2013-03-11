المركزي المصري يبيع 37.2 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة
القاهرة 11 مارس آذار (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 37.2 مليون دولار في العطاء الثاني والثلاثين للعملة الصعبة اليوم الاثنين وبلغ أقل سعر مقبول 6.7532 جنيه للدولار مقابل 6.7458 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس الماضي.
وتراجع سعر الجنيه في سوق بين البنوك إلى 6.7631 جنيه للدولار عقب إعلان نتائج العطاء مقارنة مع 6.7557 جنيه للدولار يوم الخميس.
ومنذ بدأ العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية عام 2012 يطرح البنك المركزي كميات تراوحت بين 75 مليون دولار و40 مليونا في العطاء الواحد. وفقد الجنيه أكثر من ثمانية بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ بدء العمل بنظام العطاءات. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
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