مصر تخفف القيود على دخول وخروج العملة

القاهرة 13 مارس آذار (رويترز) - قالت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء إنها ستخفف القيود الخاصة بادخال واخراج العملة على المسافرين مضيفة أن الزائرين الأجانب بامكانهم الآن ادخال أكثر من عشرة آلاف دولار شريطة الافصاح عنها لدى دخول البلاد.

وشددت مصر في ديسمبر كانون الأول القواعد خشية تعرض الجنيه لضغط وتدافع المصريين لسحب مدخراتهم من البنوك.

وكانت قد منعت كل المسافرين سواء مصريين أو أجانب من ادخال أو اخراج مبالغ بالعملة الصعبة تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار. وخففت اليوم الأربعاء بعض القيود.

وقالت الحكومة في بيان "ادخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الافصاح عنه في الاقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي."

وأضافت أنه سيتم "السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد عن العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي."

وبعد عامين من عدم الاستقرار السياسي منذ الاطاحة بحسني مبارك تأخذ مصر خطوات لخفض عجز الميزانية وتسعى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وهبطت احتياطيات العملة الأجنبية إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير شباط من 36 مليارا قبل الانتفاضة.