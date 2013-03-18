المركزي المصري يبيع 38.4 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة الصعبة

القاهرة 18 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع 38.4 مليون دولار في العطاء الخامس والثلاثين للعملة الصعبة اليوم الاثنين وبلغ أقل سعر مقبول 6.7794 جنيه للدولار.

وكان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الخميس الماضي 6.7712 جنيه للدولار.

وعقب إعلان نتيجة العطاء هبط سعر الجنيه في سوق ما بين البنوك إلى 6.7893 جنيه للدولار.