المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة الصعبة
القاهرة 20 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الاربعاء.
وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية.
ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه أكثر من ثمانية بالمئة من قيمته مقابل الدولار.
وبحلول الساعة 0759 بتوقيت جرينتش بلغ الدولار 6.7893 جنيه في سوق ما بين البنوك. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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