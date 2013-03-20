المركزي المصري يقبل عروضا بقيمة 38.4 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 20 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع 38.4 مليون دولار في العطاء السادس والثلاثين للعملة الصعبة اليوم الاربعاء وبلغ أقل سعر مقبول 6.7839 جنيه للدولار.

وكان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الاثنين الماضي 6.7794 جنيه للدولار.

وعقب إعلان نتيجة العطاء هبط سعر الجنيه في سوق ما بين البنوك إلى 6.7938 جنيه للدولار.