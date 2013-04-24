المركزي المصري يقبل عروضا بقيمة 38.5 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة
القاهرة 24 أبريل نيسان (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.5 مليون دولار إلى البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الاربعاء.
وبلغ أقل سعر مقبول في العطاء 6.9163 جنيه من 6.9077 جنيه مصري للدولار خلال عطاء الاثنين الماضي.
وعقب اعلان نتائج المزاد واصل الجنيه في سوق بين البنوك الهبوط ليصل إلى 6.9260 جنيه للدولار.
واستحدث البنك المركزي عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول ضمن جهود للحيلولة دون أزمة عملة قد تنتج عن تهافت على بيع الجنيه الذي فقد نحو عشرة بالمئة من قيمته منذ مطلع العام. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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