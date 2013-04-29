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المركزي المصري يقبل عروضا بقيمة 38.3 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

Mon Apr 29, 2013 10:14am GMT
 
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القاهرة 29 أبريل نيسان (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.3 مليون دولار للبنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الإثنين.

وبلغ أقل سعر مقبول في العطاء 6.9245 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9163 جنيه في عطاء الأربعاء الماضي.

وعقب اعلان نتائج المزاد واصل الجنيه في سوق بين البنوك الهبوط ليصل إلى 6.9344 جنيه للدولار.

واستحدث البنك المركزي عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول ضمن جهود للحيلولة دون أزمة عملة قد تنتج عن تهافت على بيع الجنيه الذي فقد عشرة بالمئة من قيمته منذ مطلع العام. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
 