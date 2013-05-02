المركزي المصري يقبل عروضا بقيمة 38.4 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة

واستحدث البنك المركزي عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول ضمن جهود للحيلولة دون أزمة عملة قد تنتج عن تهافت على بيع الجنيه الذي فقد عشرة بالمئة من قيمته منذ مطلع العام. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)