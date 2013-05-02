مقدمة 1-المركزي المصري يقبل عروضا بقيمة 38.4 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة

وفي السوق السوداء عرض أحد التجار في وسط القاهرة اليوم شراء الدولار مقابل 7.43 جنيه وبيعه مقابل 7.47 جنيه.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول سعيا للحيلولة دون أزمة عملة قد تنتج عن تهافت على بيع الجنيه الذي فقد منذ مطلع العام أكثر من عشرة بالمئة من قيمته في السوق الرسمية وأكثر من ذلك في السوق السوداء التي عاودت الظهور مؤخرا. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)