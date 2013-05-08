المركزي المصري يبيع 38.8 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 8 مايو أيار (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.8 مليون دولار إلى البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الأربعاء وبلغ أقل سعر مقبول 6.9398 جنيه مصري للدولار.

كان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الخميس 6.9315 جنيه. ولم يطرح البنك المركزي عطاء في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب عطلة عامة.

واستحدث البنك المركزي نظام العطاءات في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية وانخفضت بدرجة أكبر في السوق السوداء التي عادت للظهور حديثا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)