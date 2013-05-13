المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم

القاهرة 13 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الاثنين.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل اضطرابات سياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه أكثر من عشرة بالمئة من قيمته أمام الدولار.