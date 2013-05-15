المركزي المصري يقبل عروضا بقيمة 38.3 مليون دولار

القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.3 مليون دولار إلى البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الاربعاء وبلغ أقل سعر مقبول 6.9591 جنيه مصري للدولار.

كان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الاثنين 6.9545 جنيه.

واستحدث البنك المركزي نظام العطاءات في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية وانخفضت بدرجة أكبر في السوق السوداء التي عادت للظهور حديثا. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)