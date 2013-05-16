المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة الصعبة
القاهرة 16 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس.
وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل اضطرابات سياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه نحو 11 بالمئة من قيمته أمام الدولار.
ويقنن البنك المركزي عن طريق العطاءات معروض الدولار ويعطي أولوية لواردات السلع الضرورية وهو ما يضطر المستوردين الآخرين إلى تدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة عن طريق السوق الموازية. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.