المركزي المصري يطرح 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة
القاهرة 8 يوليو تموز (رويترز) - سيعرض البنك المركزي المصري 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الاثنين وقال مصرفي إنه يتوقع أن يرتفع الجنيه المصري 87 نقطة أساس.
كان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الخميس 7.0184 جنيه للدولار.
كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول بهدف درء أزمة عملة وسط قلاقل سياسية.
ومنذ ذلك الحين سمح البنك للجنيه بالانخفاض نحو 12 بالمئة مقابل الدولار في السوق الرسمية بينما تراجعت العملة بدرجة أكبر في السوق السوداء. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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