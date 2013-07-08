الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي

القاهرة 8 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرفي إن الجنيه المصري ارتفع في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الاثنين وذلك بعد ساعات من تفجر العنف بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي والجيش.

وقال المصرفي إن البنك المركزي باع 37.6 مليون دولار إلى البنوك حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.0097 جنيه للدولار مقارنة مع 7.0184 جنيه في عطاء يوم الخميس.

كان المصرفي توقع مقدار الحركة البالغة 87 نقطة أساس قبل تقديم البنوك عروضها صباح اليوم.

وارتفع الجنيه في السوق السوداء أيضا حيث عرض متعامل بيع الدولار بسعر 7.25 جنيه للدولار وشراءه مقابل 7.20 جنيه مقارنة مع 7.35 و7.30 يوم الجمعة.

كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول بهدف درء أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه.