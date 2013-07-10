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الجنيه المصري يرتفع في عطاء العملة الصعبة

Wed Jul 10, 2013 10:35am GMT
 
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القاهرة 10 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرفي إن الجنيه المصري ارتفع في عطاء البنك المركزي للعملة الصعبة اليوم الأربعاء للمرة الثالثة منذ إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي قبل أسبوع.

وقال المصرفي إن البنك المركزي باع للبنوك 38.8 مليون دولار وكان أقل سعر مقبول 6.9992 جنيه للدولار مقارنة مع 7.0097 جنيه في عطاء يوم الإثنين.

كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول بهدف درء أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه.

ومنذ ذلك الحين سمح البنك للجنيه بالانخفاض 12 بالمئة مقابل الدولار في السوق الرسمية.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 