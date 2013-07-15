الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي اليوم الإثنين

القاهرة 15 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي للعملة الصعبة اليوم الإثنين مسجلا خامس ارتفاع منذ أن أعلن الجيش عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي يوم الثالث من يوليو تموز.

وباع البنك المركزي للبنوك 38.4 مليون دولار وكان أقل سعر مقبول 6.9928 جنيه للدولار مقارنة مع 7.9929 جنيه في عطاء يوم الخميس الماضي.

واستقر سعر الجنيه في السوق السوداء وعرض أحد المتعاملين بيع الدولار بسعر 7.25 جنيه والشراء بسعر 7.20 جنيه.

وكان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول بهدف درء أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه.

ومنذ ذلك الحين سمح البنك للجنيه بالانخفاض 12 بالمئة مقابل الدولار في السوق الرسمية.