الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي للعملة الصعبة اليوم

القاهرة 24 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري اليوم الأربعاء في عطاء البنك المركزي لبيع العملة الصعبة مواصلا صعوده التدريجي منذ أن أعلن الجيش عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وباع البنك المركزي 38.5 مليون دولار من 40 مليون دولار عرضها للبيع وارتفع أقل سعر مقبول إلى 6.9918 جنيه مقابل الدولار من 6.9923 جنيه أمام الدولار يوم الإثنين.

وكان أقل سعر مقبول في عطاء الثالث من يوليو 7.0184 جنيه مقابل الدولار.

كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول بهدف درء أزمة عملة والحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه.

ومنذ ذلك الحين سمح البنك للجنيه بالانخفاض أكثر من 11 بالمئة مقابل الدولار في السوق الرسمية.