مقدمة 1-الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي

(لإضافة السعر في السوق السوداء)

القاهرة 5 أغسطس آب (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الاثنين مواصلا صعوده التدريجي منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي أنه باع 37.6 مليون دولار وأن أقل سعر مقبول قد تعزز إلى 6.9849 جنيه للدولار من 6.9858 جنيه يوم الخميس.

كان البنك قد عرض 40 مليون دولار. وبلغ أقل سعر مقبول في الثالث من يوليو 7.0184 جنيه.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه في السوق السوداء مقارنة بسعره يوم الخميس الماضي. وقال متعامل إنه مستعد لشراء الدولار مقابل 7.05 جنيه وبيعه مقابل 7.10 جنيه.

واستحدث البنك المركزي عطاءات العملة الصعبة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول لدرء أزمة عملة والحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه.