الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي

القاهرة 12 أغسطس آب (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري قليلا في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الاثنين مواصلا صعوده التدريجي منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وقال البنك المركزي إنه باع 38 مليون دولار وتحسن أقل سعر مقبول إلى 6.9790 جنيه للدولار من 6.9797 يوم الأربعاء. كان أقل سعر مقبول في الثالث من يوليو 7.0184.

وعرض البنك 40 مليون دولار في عطاء العملة.

وتراجع الجنيه في السوق السوداء وقال متعامل إنه يشتري الدولار بسعر 7.07 جنيه ويبيعه مقابل 7.10 جنيه.

ويوم الاثنين الماضي قال المتعامل إنه يشتري الدولار مقابل 7.05 جنيه ويبيعه مقابل 7.10 جنيه.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات العملة الصعبة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول لدرء أزمة عملة والحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه.