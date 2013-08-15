الخميس 15 أغسطس آب أهم الأنباء الإقليمية * رئيس هيئة الاسعاف في مصر: مقتل 235 وإصابة 2000 في الاشتباكات بين مؤيدي مرسي وقوات الامن * بان جي مون: خبراء للامم المتحدة على وشك السفر الي سوريا للتحقيق في مزاعم عن استعمال اسلحة كيماوية * أمين عام حركة النهضة الحاكمة بتونس يدعو إلى حكومة غير حزبية * الأسد يعفي جنود الاحتياط من دفع أقساط بنكية لرفع الروح المعنوية * البحرين تشدد إجراءات الأمن قبل احتجاجات مزمعة * استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي أهم الأنباء العالمية * الجيش النيجيري يقول انه قتل اثنين من كبار قادة بوكو حرام * الكوريتان تعلنان استئناف العمل في منطقة صناعية مشتركة * مقتل مسلح بعد إطلاقه النار على رهينتين كان يحتجزهما في لويزيانا * منطقة اليورو تتجاوز مرحلة الكساد في الربع/2 * انخفاض سهم سنتامين مع تصاعد الأزمة في مصر السعودية * مؤشر البورصة يهبط 0.36% إلى 8085.50 نقطة في الإغلاق السابق مصر * أرباح المصرية للاتصالات تقفز 45.5% في الربع/2 * أرباح ليسيكو تقفز 63% في الربع/2 بدعم من نمو المبيعات * بلتون القابضة تتحول للربحية في الربع/2 * مؤشر البورصة يهبط 1.70% إلى 5549.19 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * التضخم في الإمارات مستقر عند 1.3% في يوليو * استقرار التضخم في دبي عند 1.6% على أساس سنوي في يوليو * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.03% إلى 3878.92 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.28% إلى 2648.62 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * استقرار التضخم عند 3% على أساس سنوي في يونيو * كامكو تتحول للربحية في الربع/2 * مؤشر البورصة يرتفع 0.33% إلى 8093.82 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +31.33 +0.20% 15451.01 نقطة ستاندرد اند بورز +4.69 +0.28% 1694.16 ناسداك +14.49 +0.39% 3684.44 يوروفرست +6.96 +0.57% 1236.99 نيكي (الساعة 0400 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬جمت اليوم الخميس) -224.83 -1.60% 13825.33 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.22 +0.21% 107.07 دولار * مزيج برنت (برميل) +0.36 +0.33% 110.56 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3290-1.3292 دولار * الدولار/الين 97.76-97.81 ين * الاسترليني/الدولار 1.5514-1.5516 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1339.40-1340.28 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)