الأحد 18 أغسطس آب أهم الأنباء الإقليمية * وكالة: التحقيق مع 250 من أنصار الاخوان المسلمين في مصر بتهم القتل والارهاب * جماعة الاخوان في مصر تواجه احتمال حظرها مع تزايد ضغوط الحكومةعليها * ‭الرئاسة المصرية: مصر تواجه حربا تشنها قوى متطرفة * منسق حركة تمرد المصرية يؤيد الجيش في معركته مع الإخوان * بريطانياتعيد فتح سفارتها في اليمن اليوم * مسؤول إيراني : نمتلك 18 ألف جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم أهم الأنباء العالمية * مقتل 18 في اشتباكات بين جيش نيجيريا وبوكو حرام * مقتل تسعة اشخاص في معقل لعصابات المخدرات المكسيكية * حريق احراش ضخم يجبر الالاف على ترك منازلهم في ولاية ايداهو الامريكية * الشرطة البريطانية تحقق في معلومات جديدة خاصة بوفاة الأميرة ديانا * ميركل تحذر من الثقة الزائدة قبل الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.56% إلى 8131.16 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يهبط 1.70% إلى 5549.19 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.08% إلى 3882.18 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.63% إلى 2631.98 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يهبط 0.02% إلى 8092.04 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +31.33 +0.20% 15451.01 نقطة ستاندرد اند بورز +4.69 +0.28% 1694.16 ناسداك +14.49 +0.39% 3684.44 يوروفرست +6.96 +0.57% 1236.99 نيكي -102.83 -0.75% 13650.11 النفط (مستويات الإغلاق السابق) * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.22 +0.21% 107.07 دولار * مزيج برنت (برميل) +0.36 +0.33% 110.56 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3290-1.3292 دولار * الدولار/الين 97.76-97.81 ين * الاسترليني/الدولار 1.5514-1.5516 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1339.40-1340.28 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)