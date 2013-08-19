الاثنين 19 أغسطس آب أهم الأنباء الإقليمية * وزير الدفاع المصري يقول انه لا تسامح ازاء العنف ويحث الاسلاميين على تغيير موقفهم * 36 من أنصار الاخوان بمصر يلقون حتفهم اثناء ترحيلهم للاحتجاز * السعودية تحذر من الضغط على مصر فيما يتصل بالموقف من الاسلاميين * وزير الداخلية الليبي يقدم استقالته * مفتشو الأمم المتحدة للأسلحة الكيماوية يبدأون الإثنين مهمتهم في سوريا * مسؤولان: استئناف ضخ النفط في خط الانابيب بين العراق وتركيا * اسلاميو تونس يوافقون على الاجتماع مع المعارضة * لبنان يضبط سيارة محملة بالمتفجرات ويعتقل أربعة أشخاص * الاتحاد الأوروبي يراجع علاقاته مع مصر في الأيام القادمة * الأمير الوليد يقيل مدير قناة الرسالة الفضائية لصلته بالإخوان * أمريكا تقدم 148 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية أهم الأنباء العالمية * متشدد أمريكي من القاعدة يحث على مهاجمة دبلوماسيين أمريكيين * زعيم سابق للمتمردين في افريقيا الوسطى يصبح رسميا رئيسا للبلاد * توقف مشروع نفطي بين أفغانستان والصين لعدم التوصل لاتفاق تكرير * تباطؤ تضخم أسعار المنازل في الصين للشهر الرابع في يوليو السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.31% إلى 8156.77 نقطة في الإغلاق السابق مصر * بالم هيلز تتحول للربحية في الربع/2 * مؤشر البورصة يهبط 3.87% إلى 5334.55 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * نمو المعروض النقدي الإماراتي في يونيو بأسرع معدل منذ ابريل 2009 * مؤشر أبوظبي يهبط 0.21% إلى 3874.06 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.18% إلى 2627.25 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.53% إلى 8134.66 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +31.33 +0.20% 15451.01 نقطة ستاندرد اند بورز +4.69 +0.28% 1694.16 ناسداك +14.49 +0.39% 3684.44 يوروفرست +6.96 +0.57% 1236.99 نيكي (الساعة 0301 جمت اليوم الاثنين) +19.66 +0.14% 13669.77 النفط (الساعة 0301 جمت اليوم الاثنين) * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.05 -0.05% 107.41 دولار * مزيج برنت (برميل) +0.04 +0.04% 110.44 العملات والذهب (الساعة 0301 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3328-1.3330 دولار * الدولار/الين 97.52-97.55 ين * الاسترليني/الدولار 1.5626-1.5630 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1381.14-1382.23 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)