مقدمة 1-الشلن الكيني قد يتعرض لضغوط بسبب الاضطرابات في مصر

(لإضافة السعر عند الاغلاق)

نيروبي 19 أغسطس آب (رويترز) - تراجع الشلن الكيني اليوم الإثنين مع تزايد الطلب من المستوردين على الدولار وقال متعاملون إنه قد يتعرض لمزيد من الضغوط بسبب الاضطرابات الراهنة في مصر إحدى أكبر مستوردي الشاي الكيني.

وجرى تداول الشلن بسعر 87.45-87.65 شلن للدولار عند الاغلاق الساعة 1300 بتوقيت جرينتش مقارنة مع سعر إغلاقه يوم الجمعة البالغ 87.30-87.50 شلن.

وقال متعاملون إن من المرجح أن يواجه الشلن مزيدا من الضغوط إذا تضررت صادرات كينيا أكبر مصدر للشاي الأسود في العالم بسبب الاضطرابات في مصر.

ومصر إحدى أكبر مستوردي الشاي الكيني أكبر مصدر للعملة الصعبة في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في شرق افريقيا.

وقال بنك أوف أفريكا في مذكرة يومية "نتوقع تعرض الشلن لضغط خفيف هذا الأسبوع إذ أن عددا من الشركات يستعد لشراء (الدولار) من أجل طلبات نهاية الشهر."

وتابع "ونتوقع أن يكون المعروض محدودا لاسيما في ظل الاضطرابات المستمرة في مصر."

وقال متعاملون إن الطلب المنتظم على الدولار في تزايد أيضا.