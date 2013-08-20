الثلاثاء 20 أغسطس آب أهم الأنباء الإقليمية * قوات الاسد تصد هجوما للمعارضة في جبال العلويين بسوريا * الامم المتحدة: 20 الف لاجيء سوري عبروا الى العراق * ليبيا تستأنف العمل بمرفأ نفط وتعلن حالة القوة القاهرة في 4 أخرى * موديز تخفض تصنيف ايتالسمنتي بسبب اضطرابات مصر * تباطؤ شديد لنمو الإنفاق القطري في 2012-2013 * الإقراض المصرفي العماني يرتفع في يونيو من أدنى مستوى في 3 سنوات * انفستكورب البحرينية تبيع سكريل مقابل 600 مليون يورو أهم الأنباء العالمية * ميركل تلغي تجمعا حاشدا انتخابيا بعد احتجاز رهائن في مدينة المانية * قطع من البحرية البريطانية تصل جبل طارق وسط توترات مع أسبانيا * مسؤول سابق بالمخابرات الامريكية يطلب من ايطاليا العفو في قضية خطف مصري * قطار في الهند يقتل 34 شخصا على الاقل وركاب يحتجون * إغلاق وحدات رئيسية بأكبر مصفاة نفط أمريكية بعد حريق * جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر برنت في المدى القريب السعودية * السعودية تقول انها ستسد اي فجوة مالية من أي عقوبات غربية على مصر * استقالة البراك الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء * مؤشر البورصة يرتفع 0.57% إلى 8203.20 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزارة الخارجية الامريكية: امريكا لم تتخذ قرارا بتجميد المساعدات لمصر * الاتحاد الأوروبي يناقش فرض حظر سلاح على مصر بين خيارات أخرى * السعودية تقول انها ستسد اي فجوة مالية من أي عقوبات غربية على مصر * النيابة المصرية تأمر بحبس مرسي 15 يوما في قضية جديدة * مسلحون يقتلون 25 شرطيا مصريا في كمين بسيناء * ترحيل 9 مصريين من الكويت بسبب مشاركتهم في مظاهرات ضد عزل مرسي * امريكا منزعجة من "الوفيات المشكوك في أسبابها" لمحتجزين مصريين * بورصة مصر تستأنف مواعيد العمل الطبيعية * إخلاء سبيل مبارك في قضية فساد ومحاميه يتوقع خروجه من السجن هذا الأسبوع * مؤشر البورصة ينخفض 0.10% إلى 5329.19 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * وحدة تابعة لمبادلة الاماراتية تخطط لتطوير حقل نفطي في تايلاند * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.63% إلى 3898.52 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.47% إلى 2665.95 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * ترحيل 9 مصريين من الكويت بسبب مشاركتهم في مظاهرات ضد عزل مرسي * مؤشر البورصة ينخفض 0.03% إلى 8132.30 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -71.11 -0.47% 15010.36 نقطة ستاندرد اند بورز -9.77 -0.59% 1646.06 ناسداك -13.692 -0.38% 3589.086 يوروفرست -6.86 -0.56% 1224.58 نيكي (الساعة 0500 جمت اليوم الثلاثاء) -73.53 -0.53% 13684.60 النفط (الساعة 0500 جمت اليوم الثلاثاء) * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.11 -0.10% 106.99 دولار * مزيج برنت (برميل) -0.22 -0.20% 109.68 العملات والذهب (الساعة 0500 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3335-1.3339 دولار * الدولار/الين 97.72-97.73 ين * الاسترليني/الدولار 1.5648-1.5651 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1365.74-1366.96 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل - تحرير محمد عبد العال)