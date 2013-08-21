الأربعاء 21 أغسطس آب أهم الأنباء الإقليمية * مفاوضون اسرائيليون وفلسطينيون يعقدون جولة ثالثة من المحادثات وليفني تقول انها تتوقع قرارات اسرائيلية جوهرية من اجل السلام * البيت الابيض: التقارير التي تشير الي ان الولايات المتحدة خفضت المساعدات لمصر غير دقيقة وحكومة اوباما مازالت تراجع خياراتها * العاهل الاردني يحذر من استغلال الدين لاغراض سياسية لبث ما سماه الطائفية البغيضة في المنطقة * نشطاء بالمعارضة: قوات الرئيس السوري بشار الاسد تهاجم مواقع لمقاتلي المعارض في دير الزور بشرق البلاد بعد التقدم الذي حققته المعارضة هناك * رئيس الوزراء التركي يثير غضب الولايات المتحدة وزعماء مصر واسرائيل بعد اتهامه اسرائيل بالمساهمة في الاطاحة بالرئيس محمد مرسي * الولايات المتحدة تعيد فتح سفارتها في صنعاء بعد تهديدات أمنية * ليبيا تتخذ إجراءات لمنع مبيعات غير قانونية للنفط من ميناء السدر * إعادة فتح مرفأ مرسى البريقة الليبي بعد احتجاجات * وكالات اغاثة: العراق يحدد حصة للاجئين السوريين الذين يسمح لهم بعبور الحدود * زعيم قبلي يمني: حرس الحدودي السعودي يقتل يمنيا ويصيب آخر خلال اشتباك أهم الأنباء العالمية * توجيه اتهامات لرئيس باكستان السابق برويز مشرف في جريمة قتل بينظير بوتو * ألف مهاجر يصلون ايطاليا في قوارب متهالكة بعد رحلة محفوفة بالمخاطر من افريقيا * سوني تقول ان لديها اكثر من مليون طلب لشراء جهاز بلاي ستيشن 4 قبل طرحه في الاسواق * ألمانيا تقول إن اليونان ستحتاج إلى برنامج مساعدات ثالث السعودية * السعودية تقدم 10 ملايين دولار لاغاثة متضرري السيول في السودان * الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري توقع مذكرة تفاهم لتطوير حوض بحري عالمي للمنصات البحرية والسفن في المملكة. * مؤشر البورصة ينخفض 0.28% إلى 8179.90 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصادر قضائية: محكمة مصرية تنظر اليوم التماسا قدمه محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك للافراج عنه * محمد البرادعي قد يواجه محاكمة بتهمة "خيانة الامانة" بسبب قراره الاستقالة إحتجاجا على حملة دموية للحكومة على جماعة الاخوان المسلمين * وزير المالية: مصر تعتزم استخدام المليارات الخليجية لتحفيز الاقتصاد * قطر ترسل ثاني شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر * مؤشر البورصة يرتفع 1.08% إلى 5386.76 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * أرابتك الإماراتية تعين سامي أسد رئيسا تنفيذيا لمجموعة الإنشاءات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.06% إلى 3900.85 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.06% إلى 2664.38 نقطة في الإغلاق السابق الكويت - الشركة الكويتية للاستثمار تعين أحمد عبد الله العمر رئيسا جديدا لمجلس إدارتها بعد استقالة بدر السبيعي وبقائه رئيسا تنفيذيا للشركة. - مؤشر البورصة ينخفض 0.12% إلى 8122.61 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -7.75 -0.05% 15002.99 نقطة ستاندرد اند بورز +6.29 +0.38% 1652.35 ناسداك +24.50 +0.68% 3613.59 يوروفرست -9.80 -0.80% 1214.78 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) -122.31 -0.91% 13274.07 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.28 -0.27% 104.83 دولار * مزيج برنت (برميل) -0.40 -0.36% 109.75 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3421-1.3423 دولار * الدولار/الين 97.19-97.21 ين * الاسترليني/الدولار 1.5662-1.5665 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1370.29-1371.51 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل - تحرير وجدي الالفي)