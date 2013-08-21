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صباح الخير من رويترز

Wed Aug 21, 2013 4:01am GMT
 
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الأربعاء 21 أغسطس آب
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مفاوضون اسرائيليون وفلسطينيون يعقدون جولة ثالثة من
المحادثات وليفني تقول انها تتوقع قرارات اسرائيلية جوهرية من اجل
السلام
    * البيت الابيض: التقارير التي تشير الي ان الولايات المتحدة
خفضت المساعدات لمصر غير دقيقة وحكومة اوباما مازالت تراجع
خياراتها 
    * العاهل الاردني يحذر من استغلال الدين لاغراض سياسية لبث ما
سماه الطائفية البغيضة في المنطقة
    * نشطاء بالمعارضة: قوات الرئيس السوري بشار الاسد تهاجم مواقع
لمقاتلي المعارض في دير الزور بشرق البلاد بعد التقدم الذي حققته
المعارضة هناك
    * رئيس الوزراء التركي يثير غضب الولايات المتحدة وزعماء مصر
واسرائيل بعد اتهامه اسرائيل بالمساهمة في الاطاحة بالرئيس محمد
مرسي 
    * الولايات المتحدة تعيد فتح سفارتها في صنعاء بعد تهديدات
أمنية
    * ليبيا تتخذ إجراءات لمنع مبيعات غير قانونية للنفط من ميناء
السدر
    * إعادة فتح مرفأ مرسى البريقة الليبي بعد احتجاجات
    * وكالات اغاثة: العراق يحدد حصة للاجئين السوريين الذين يسمح
لهم بعبور الحدود
    * زعيم قبلي يمني: حرس الحدودي السعودي يقتل يمنيا ويصيب آخر
خلال اشتباك

    
    أهم الأنباء العالمية
    * توجيه اتهامات لرئيس باكستان السابق برويز مشرف في جريمة قتل
بينظير بوتو
    * ألف مهاجر يصلون ايطاليا في قوارب متهالكة بعد رحلة محفوفة
بالمخاطر من افريقيا
    * سوني تقول ان لديها اكثر من مليون طلب لشراء جهاز بلاي ستيشن
4 قبل طرحه في الاسواق
    * ألمانيا تقول إن اليونان ستحتاج إلى برنامج مساعدات ثالث

    
    السعودية
    * السعودية تقدم 10 ملايين دولار لاغاثة متضرري السيول في
السودان
    * الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري توقع مذكرة تفاهم 
لتطوير حوض بحري عالمي للمنصات البحرية والسفن في المملكة.
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.28% إلى 8179.90 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مصادر قضائية: محكمة مصرية تنظر اليوم التماسا قدمه محامي
الرئيس المخلوع حسني مبارك للافراج عنه
    * محمد البرادعي قد يواجه محاكمة بتهمة "خيانة الامانة" بسبب
قراره الاستقالة إحتجاجا على حملة دموية للحكومة على جماعة الاخوان
المسلمين
    * وزير المالية: مصر تعتزم استخدام المليارات الخليجية لتحفيز
الاقتصاد
    * قطر ترسل ثاني شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.08% إلى 5386.76 نقطة في الإغلاق
السابق          

    
    الإمارات    
    * أرابتك الإماراتية تعين سامي أسد رئيسا تنفيذيا لمجموعة
الإنشاءات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.06% إلى 3900.85 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.06% إلى 2664.38 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت

    - الشركة الكويتية للاستثمار تعين أحمد عبد الله العمر رئيسا
جديدا لمجلس إدارتها بعد استقالة بدر السبيعي وبقائه رئيسا تنفيذيا
للشركة.
    
    - مؤشر البورصة ينخفض 0.12% إلى 8122.61 نقطة في الإغلاق
السابق
    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -7.75        -0.05%        15002.99 نقطة
ستاندرد اند بورز    +6.29        +0.38%        1652.35
ناسداك              +24.50     +0.68%        3613.59
يوروفرست            -9.80        -0.80%        1214.78
    
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
                  -122.31    -0.91%        13274.07
    
    النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
    * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.28    -0.27%   104.83
دولار
    * مزيج برنت (برميل)            -0.40    -0.36%   109.75

    
    العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3421-1.3423   دولار
    * الدولار/الين             97.19-97.21     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5662-1.5665   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1370.29-1371.51 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل - تحرير وجدي الالفي)
 