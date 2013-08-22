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صباح الخير من رويترز

Thu Aug 22, 2013 5:16am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 22 أغسطس آب
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * المعارضة السورية: 1300 قتيل في هجمات في دمشق
    * دبلوماسيون: أمريكا وبريطانيا وفرنسا تطلب التحقيق في مزاعم
هجوم كيماوي في سوريا
    * الجيش السوري ينفي استخدام أسلحة كيماوية
    * دي.ان.أو: خط الأنابيب بين تركيا وكردستان أوشك على الاكتمال
    * ارتفاع فائض المعاملات الجارية لقطر إلى 19.6 مليار دولار في
الربع/1

    
    أهم الأنباء العالمية
    * الحكم على الجندي مانينج بالسجن 35 عاما في قضية ويكيليكس
    * باكستان والهند تتبادلان الاتهام باطلاق النار في كشمير
    * إطلاق قناة الجزيرة أمريكا وشركة أمريكية كبرى  ترفض بثها
    * الجمارك: تراجع واردات الصين من الخام الإيراني 12.6% في
يوليو

    
    السعودية
    * شركة تابعة لموبايلي توقع مذكرة تفاهم لشراء حصة في عذيب
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.43% إلى 8214.85 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * أو.سي.آي ان.في الهولندية تطلب شراء باقي أسهم اوراسكوم
للانشاء
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.05% إلى 5389.63 نقطة في الإغلاق
السابق          

    
    الإمارات    
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.52% إلى 3921 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.23% إلى 2670.43 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مصدر في المشتركة ينفي خبر الإندماج مع أرابتك الإماراتية
    * نمو الإقراض المصرفي بأعلى مستوى في 9 أشهر في يونيو
    * السيطرة على حريق في مصفاة ميناء عبد الله
    * مؤشر البورصة يهبط 0.26% إلى 8101.62 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -105.44    -0.70%        14897.55 نقطة
ستاندرد اند بورز    -9.55        -0.58%        1642.80
ناسداك              -13.80     -0.38%        3599.79
يوروفرست            -7.07        -0.58%        1207.71
    
نيكي (الساعة ‭0707‬ جمت اليوم الخميس)
                  -‭ ‬26.05    -0.20%        13397.85
    
    النفط (الساعة ‭0707‬ جمت اليوم الخميس)
    * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.01    -0.01%   103.84
دولار
    * مزيج برنت (برميل)            -0.22    -0.20%   109.59

    
    العملات والذهب (الساعة ‭0707‬ جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3344-1.3346   دولار
    * الدولار/الين             98.19-98.21     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5596-1.5600   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1361.46-1362.56 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي - تحرير محمد عبد العال)
 