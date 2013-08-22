الخميس 22 أغسطس آب أهم الأنباء الإقليمية * المعارضة السورية: 1300 قتيل في هجمات في دمشق * دبلوماسيون: أمريكا وبريطانيا وفرنسا تطلب التحقيق في مزاعم هجوم كيماوي في سوريا * الجيش السوري ينفي استخدام أسلحة كيماوية * دي.ان.أو: خط الأنابيب بين تركيا وكردستان أوشك على الاكتمال * ارتفاع فائض المعاملات الجارية لقطر إلى 19.6 مليار دولار في الربع/1 أهم الأنباء العالمية * الحكم على الجندي مانينج بالسجن 35 عاما في قضية ويكيليكس * باكستان والهند تتبادلان الاتهام باطلاق النار في كشمير * إطلاق قناة الجزيرة أمريكا وشركة أمريكية كبرى ترفض بثها * الجمارك: تراجع واردات الصين من الخام الإيراني 12.6% في يوليو السعودية * شركة تابعة لموبايلي توقع مذكرة تفاهم لشراء حصة في عذيب * مؤشر البورصة يرتفع 0.43% إلى 8214.85 نقطة في الإغلاق السابق مصر * أو.سي.آي ان.في الهولندية تطلب شراء باقي أسهم اوراسكوم للانشاء * مؤشر البورصة يرتفع 0.05% إلى 5389.63 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.52% إلى 3921 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.23% إلى 2670.43 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مصدر في المشتركة ينفي خبر الإندماج مع أرابتك الإماراتية * نمو الإقراض المصرفي بأعلى مستوى في 9 أشهر في يونيو * السيطرة على حريق في مصفاة ميناء عبد الله * مؤشر البورصة يهبط 0.26% إلى 8101.62 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -105.44 -0.70% 14897.55 نقطة ستاندرد اند بورز -9.55 -0.58% 1642.80 ناسداك -13.80 -0.38% 3599.79 يوروفرست -7.07 -0.58% 1207.71 نيكي (الساعة ‭0707‬ جمت اليوم الخميس) -‭ ‬26.05 -0.20% 13397.85 النفط (الساعة ‭0707‬ جمت اليوم الخميس) * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.01 -0.01% 103.84 دولار * مزيج برنت (برميل) -0.22 -0.20% 109.59 العملات والذهب (الساعة ‭0707‬ جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3344-1.3346 دولار * الدولار/الين 98.19-98.21 ين * الاسترليني/الدولار 1.5596-1.5600 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1361.46-1362.56 دولار (إعداد أحمد إلهامي - تحرير محمد عبد العال)