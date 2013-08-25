الأحد 25 أغسطس آب أهم الأنباء الإقليمية * كيري يجري اتصالات بوزير الخارجية السوري ووزراء خارجية اقليميين * استطلاع:مع تصاعد الحرب السورية الامريكيون يشعرون بفتور ازاء التدخل الامريكي * أطباء بلا حدود: 355 شخصا قتلوا في هجوم كيماوي في سوريا * قادة الجيوش في دول غربية وإقليمية سيجتمعون في الأردن لمناقشة الوضع في سوريا * زعماء جماعة الاخوان المسلمين يمثلون للمحاكمة في مصر * متظاهرون تونسيون يطالبون برحيل الحكومة لكن أعدادهم أقل من المتوقع أهم الأنباء العالمية * الحكومة الكولومبية:استئناف محادثات السلام مع متمردي فارك غدا * الأمم المتحدة: هجوم للمتمردين بالمورتر يقتل ثلاثة على الأقل في شرق الكونجو * كرزاي: أفغانستان لا تتعجل توقيع اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة * باكستان تفرج عن سجناء هنود مع سعيها لتحسين العلاقات * رئيس أوكرانيا يتجاهل تحذير من بوتين بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي * السعودية * مؤشر البورصة يهبط 0.3% إلى 8192 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.7% إلى 5425 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.7% إلى 3949 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.1% إلى 2700 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.03% إلى 8104 نقاط في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +46.77 +0.31% 15010.51 نقطة ستاندرد اند بورز +6.54 +0.39% 1663.50 ناسداك +19.08 +0.52% 3657.79 يوروفرست +4.62 +0.38% 1223.65 نيكي +295.38 +2.21% 13660.55 النفط (مستويات الإغلاق السابق) * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +1.39 +1.32% 106.42 دولار * مزيج برنت (برميل) +1.14 +1.04% 111.04 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3380-1.3385 دولار * الدولار/الين 98.69-98.74 ين * الاسترليني/الدولار 1.5569-1.5574 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1396.44-1397.62 دولار (إعداد أحمد إلهامي- تحرير أحمد صبحي خليفة)