الجنيه المصري يرتفع مع انحسار المخاوف من العنف

القاهرة 26 أغسطس آب (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الإثنين مع انحسار المخاوف من انزلاق البلاد إلى مرحلة ممتدة من العنف بعدما مرت احتجاجات يوم الجمعة الماضي بهدوء نسبي على حد قول متعاملين.

وهبط الجنيه في أواخر الأسبوع الماضي قبيل مظاهرات حاشدة تمت الدعوة إليها يوم الجمعة احتجاجا على قيام قوات الأمن بفض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة.

وقال تاجر عملة في القاهرة "كان هناك رعب من احتمال اندلاع أعمال عنف يوم الجمعة وبمجرد مروره بسلام عاد كل شيء إلى طبيعته."

وأدى فض الاعتصامين وما تلاه من عنف إلى مقتل ما يزيد عن 900 شخص وهو ما دفع شركات إلى شراء الدولارات بدافع القلق.

وتراجع السعر الرسمي للجنيه في مزاد للبنك المركزي لبيع العملة الصعبة يوم الخميس.

وقال تجار عملة إن متعاملين في السوق السوداء عرضوا اليوم الاثنين شراء الدولار مقابل نحو 7.15 جنيه وبيعه مقابل 7.20 جنيه مقارنة مع 7.20 و7.25 جنيه يوم الخميس.

وتراجع الجنيه في السوق السوداء إلى نحو 8.05 جنيه مقابل الدولار في أوائل العام الحالي مع استنزاف البلاد لاحتياطياتها من النقد الأجنبي لدعم العملة بعدما تراجعت الاحتياطيات بالفعل جراء هبوط الاستثمارات الأجنبية والسياحة نظرا للاضطرابات منذ الانتفاضة الشعبية في بداية 2011.

ورغم ذلك تضاءلت أحجام التعاملات في السوق السوداء بعدما عزل الجيش مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز وما تلاه من تلقي مصر بالفعل مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار من دول عربية خليجية لترتفع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.