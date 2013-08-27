الثلاثاء 27 أغسطس آب أهم الأنباء الإقليمية * الولايات المتحدة تؤجل اجتماعا مع روسيا بسبب الهجوم الكيماوي في سوريا * البيت الابيض: لا سبيل لانكار استخدام اسلحة كيماوية في سوريا * روسيا تحذر من التدخل العسكري في سوريا * سقوط اربع قذائف مورتر على دمشق القديمة * الامم المتحدة: الخبراء الكيماويون بالمنظمة يمكنهم جمع ادلة في سوريا رغم مرور الوقت * المعارضة السورية تقول ان محادثات السلام غير مطروحة بعد الهجوم بالغاز في دمشق * خامنئي يلقي باللوم على دول أجنبية في متاعب الشرق الاوسط * اسرائيل تقتل ثلاثة فلسطينيين واستمرار محادثات السلام * تحميل أول ناقلة نفط في مرسى البريقة في ليبيا منذ 9 أغسطس أهم الأنباء العالمية * مكتب الاحصاءات الصين:الاقتصاد الصيني يظهر علامات على الاستقرار * طلبيات السلع المعمرة الأمريكية تسجل أكبر انخفاض في نحو عام * إندماج شركتي إدارة البورصات باتس ودايركت إيدج * الليرة التركية تحوم قرب مستوى قياسي منخفض بسبب التوتر في سوريا * مصادر: سوسيتيه جنرال يعتزم إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار في ماليزيا * تيار يسار الوسط في ايطاليا يرفض "ابتزاز" برلسكوني * وزير الخزانة يقول أمريكا ستستنفد طاقة الاقتراض بحلول منتصف اكتوبر * أمريكا تبيع إندونيسيا طائرات أباتشي في صفقة قيمتها 500 مليون دولار * وزير المالية: اليونان قد تعود إلى أسواق السندات في أواخر 2014 السعودية * مصادر: بنك ساب السعودي يخطط لإصدار صكوك لدعم رأس المال * السعودية تشتري 720 ألف طن من القمح الصلد * مؤشر البورصة يتراجع 0.9 في المئة إلى 8055 نقطة في الإغلاق السابق مصر * رئيس بورصة مصر: مساع لقيد شركتين برأسمال يصل إلى 10 مليارات جنيه في 2014 * الكترولوكس السويدية تستأنف الإنتاج الكامل في مصر * مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 549.6 مليون يورو بعائد 2.486% * وزير: مصر تستهدف 290 مليار جنيه استثمارات عامة وخاصة في 2013-2014 * مؤشر البورصة يتراجع 0.4 في المئة إلى 5449 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * دبي لصناعات الطيران تجري محادثات مع بي.بي.ايه البريطانية لدمج أصول * مصادر: طاقة الإماراتية تسعى لإلغاء مشروع كهرباء في تركيا بقيمة 12 مليار دولارمؤشر أبوظبي يتراجع 0.7 في المئة إلى 3933 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.2 في المئة إلى 2742 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مشاريع الكويت توسع شركة أو.إس.إن بالاستحواذ على بهلا الآسيوية * مؤشر البورصة ينخفض 0.9 في المئة إلى 8000 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -63.74 -0.42% 14946.77 نقطة ستاندرد اند بورز -6.68 -0.40% 1656.82 ناسداك -0.22 -0.01% 3657.57 يوروفرست -0.01 -0.13% 1223.52 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) +29.46 +0.22% 13665.74 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.54 +0.51% 106.46 دولار * مزيج برنت (برميل) +0.45 +0.41% 111.18 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3374-1.3376 دولار * الدولار/الين 98.38-98.41 ين * الاسترليني/الدولار 1.5567-1.5571 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1397.16-1397.93 دولار (إعداد أحمد إلهامي)