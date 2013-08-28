الأربعاء 28 أغسطس آب أهم الأنباء الإقليمية * مصادر: الغرب يبلغ المعارضة السورية بتوجيه ضربة إلي قوات الاسد في غضون أيام * بريطانيا تضع خططا عسكرية لسوريا وتستدعي البرلمان * الأمم المتحدة تؤجل زيارة موقع هجوم مزعوم بالغاز بسوريا إلى الأربعاء * فرنسا تقول إنها مستعدة لمعاقبة من استخدموا أسلحة كيماوية ضد مدنيين في سوريا * البيت الابيض يستبعد ان يكون "تغيير النظام" ضمن الخيارات بشأن سوريا * الجامعة العربية: منفذو الهجوم الكيماوي بسوريا يجب أن يواجهوا العدالة * نتنياهو يقول ان اسرائيل سترد بقوة على اي هجوم من سوريا * المعارضة السورية تقول ان قوات الاسد اسقطت قنابل فوسفور * هاجل: الجيش الأمريكي مستعد للتحرك في سوريا فور صدور الأمر * تونس تعلن أن جماعة أنصار الشريعة تنظيم "إرهابي" * تفاقم فوضى قطاع النفط في ليبيا بعد إغلاق مسلحين خط أنابيب * عمان توقع مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز الإيراني * إيران تقول إنها ترغب في العمل مع قطر لتعزيز إنتاج الغاز * العراق يحسن شروط مشروع نفطي ويلوم شل على تأخر الانتاج من آخر أهم الأنباء العالمية * طالبان الافغانية تقتل 12 من العاملين مع الحكومة * الصين تدعو للحذر في سحب التحفيز الأمريكي قبيل اجتماع العشرين * نيسان تخطط لطرح سيارات تتحرك آليا للبيع بحلول 2020 * ثقة الشركات الألمانية ترتفع لأعلى مستوى في 16 شهرا * الصين تتهم بريطانيا وامريكية بشراء معلومات خاصة بطريقة غير مشروعة السعودية * تسارع نمو الإقراض المصرفي والمعروض النقدي السعودي في يوليو * مؤشر البورصة يهبط 4.12% إلى 7722.70 نقطة في الإغلاق السابق مصر * توتال تتفق على شراء أعمال شيفرون في مصر * مصر تطلب شراء قمح للشحن في 1-10 اكتوبر * قتيلان و15 مصابا في اشتباكات بين مؤيدين لمرسي وقوات الامن في مدينة مصرية * مؤشر البورصة يهبط 2.04% إلى 5337.65 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * أبوظبي تعين مجلسا لمنطقة حرة مالية جديدة * كونسورتيوم إماراتي فرنسي يفوز بعقد نفطي في أبوظبي بقيمة 1.6 مليار دولار * وزير تركي: نأمل ألا تكون السياسة وراء تأجيل مشروع طاقة الإماراتية * مؤشر أبوظبي يهبط 2.83% إلى 3822.04 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 7.01% إلى 2549.61 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * محكمة في دبي ترفض دعوى كويتي للحصول على 21 مليون دولار من يو.بي.إس * مؤشر البورصة يهبط 2.92% إلى 7766.35 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -170.33 -1.14% 14776.13 نقطة ستاندرد اند بورز -26.30 -1.59% 1630.48 ناسداك -79.05 -2.16% 3578.52 يوروفرست -21.16 -1.73% 1202.36 نيكي (الساعة 0425 جمت اليوم الأربعاء) -264.65 -1.95% 13277.72 النفط (الساعة 0425 جمت اليوم الأربعاء) * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +2.59 +2.38% 111.60 دولار * مزيج برنت (برميل) +2.13 +2.01% 116.39 العملات والذهب (الساعة 0425 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3382-1.3384 دولار * الدولار/الين 97.14-97.16 ين * الاسترليني/الدولار 1.5533-1.5536 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1415.81-1416.58 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)