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صباح الخير من رويترز

Mon Sep 2, 2013 4:06am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 2 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * المعارضة السورية:الاسد نشر دروعا بشرية لمواجهة الضربات
الجوية الغربية
    * الدول العربية تحث على تحرك دولي ضد  نظام الحكم السوري
    * حاملة الطائرات الامريكية نيميتز تغير طريقها استعدادا
لمساعدة محتملة بشأن سوريا
    * الرئيس الفلسطيني يعارض توجيه ضربة عسكرية امريكية لسوريا
    * واشنطن تقول ان مبعوثها شارك في اجتماع بين الفلسطينيين
والاسرائيليين
    * النائب العام المصري يحيل مرسي إلى محكمة الجنايات
    * مصر تشكل لجنة لتعديل الدستور تضم عددا قليلا من الاسلاميين
    * مصدر: مصر تقبض على 3 أشخاص بعد مهاجمة سفينة بقناة السويس
    * مقتل معارضين إيرانيين في معسكر بالعراق
    * الأمم المتحدة: 800 قتيل حصيلة أعمال لاعنف في العراق في
أغسطس 
    * مسؤولون: تفجير خط أنابيب تصدير النفط في اليمن
    * وزارة: متوسط صادرات نفط العراق 2.579 مليون ب/ي في أغسطس
    * اتش.اس.بي.سي يوقف أنشطة إدارة الثروات في بعض دول الشرق
الأوسط

    
    أهم الأنباء العالمية
    * جماعة:سلطات اذربيجان تشن حملة على المعارضين قبل انتخابات
اكتوبر تشرين الاول
    * ارتفاع معدل الإشعاع إلى 18 مثلا في خزان مياه بمحطة
فوكوشيما
    * عودة مانديلا الى منزله بعد مكوثه فترة طويلة بالمستشفى
    * الصين تحقق مع مسؤول كبير في إطار حملة لمكافحة الفساد

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.45% إلى 7878.74 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * الحكومة تضع جدولا زمنيا لسداد ديون الطاقة
    * هيرميس تعلن عن خسارة 29 مليون جنيه في الربع/2
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.63% إلى 5301.02 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * إينوك تفقد عقدا لتزويد المقاتلات الأمريكية بالوقود
    * الاتحاد للطيران تتوقع موافقة وشيكة على صفقة جت الهندية
    * رأس الخيمة الوطني يؤكد تعيين بيتر إنجلاند رئيسا تنفيذيا
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.81% إلى 3802.22 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 3.02% إلى 2599.35 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يهبط 0.12% إلى 7623.06 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +48.38       +0.33%     14824.51 نقطة
ستاندرد اند بورز    +4.48        +0.27%        1634.96
ناسداك              +14.83     +0.41%        3593.35
يوروفرست        -0.32        -3.80%        1198.56
    
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
                +185.82      +1.39%     13574.68
    
    النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
    * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -1.54    -1.43%   106.11
دولار
    * مزيج برنت (برميل)            -1.01    -0.89%   113.00

    
    العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3206-1.3207   دولار
    * الدولار/الين             98.60-98.65     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5557-1.5559   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1390.00-1390.80 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 