الاثنين 2 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * المعارضة السورية:الاسد نشر دروعا بشرية لمواجهة الضربات الجوية الغربية * الدول العربية تحث على تحرك دولي ضد نظام الحكم السوري * حاملة الطائرات الامريكية نيميتز تغير طريقها استعدادا لمساعدة محتملة بشأن سوريا * الرئيس الفلسطيني يعارض توجيه ضربة عسكرية امريكية لسوريا * واشنطن تقول ان مبعوثها شارك في اجتماع بين الفلسطينيين والاسرائيليين * النائب العام المصري يحيل مرسي إلى محكمة الجنايات * مصر تشكل لجنة لتعديل الدستور تضم عددا قليلا من الاسلاميين * مصدر: مصر تقبض على 3 أشخاص بعد مهاجمة سفينة بقناة السويس * مقتل معارضين إيرانيين في معسكر بالعراق * الأمم المتحدة: 800 قتيل حصيلة أعمال لاعنف في العراق في أغسطس * مسؤولون: تفجير خط أنابيب تصدير النفط في اليمن * وزارة: متوسط صادرات نفط العراق 2.579 مليون ب/ي في أغسطس * اتش.اس.بي.سي يوقف أنشطة إدارة الثروات في بعض دول الشرق الأوسط أهم الأنباء العالمية * جماعة:سلطات اذربيجان تشن حملة على المعارضين قبل انتخابات اكتوبر تشرين الاول * ارتفاع معدل الإشعاع إلى 18 مثلا في خزان مياه بمحطة فوكوشيما * عودة مانديلا الى منزله بعد مكوثه فترة طويلة بالمستشفى * الصين تحقق مع مسؤول كبير في إطار حملة لمكافحة الفساد السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 1.45% إلى 7878.74 نقطة في الإغلاق السابق مصر * الحكومة تضع جدولا زمنيا لسداد ديون الطاقة * هيرميس تعلن عن خسارة 29 مليون جنيه في الربع/2 * مؤشر البورصة يرتفع 0.63% إلى 5301.02 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * إينوك تفقد عقدا لتزويد المقاتلات الأمريكية بالوقود * الاتحاد للطيران تتوقع موافقة وشيكة على صفقة جت الهندية * رأس الخيمة الوطني يؤكد تعيين بيتر إنجلاند رئيسا تنفيذيا * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.81% إلى 3802.22 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 3.02% إلى 2599.35 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يهبط 0.12% إلى 7623.06 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +48.38 +0.33% 14824.51 نقطة ستاندرد اند بورز +4.48 +0.27% 1634.96 ناسداك +14.83 +0.41% 3593.35 يوروفرست -0.32 -3.80% 1198.56 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) +185.82 +1.39% 13574.68 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -1.54 -1.43% 106.11 دولار * مزيج برنت (برميل) -1.01 -0.89% 113.00 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3206-1.3207 دولار * الدولار/الين 98.60-98.65 ين * الاسترليني/الدولار 1.5557-1.5559 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1390.00-1390.80 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)