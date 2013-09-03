الثلاثاء 3 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * السناتور مكين: رفض الكونجرس استخدام القوة في سوريا كارثة * المخابرات الفرنسية: الأسد مسؤول عن الهجوم الكيماوي في سوريا * حلف الاطلسي: هناك حاجة لرد صارم على الهجوم الكيماوي في سوريا * نجاة مبعوث تركي كبير من هجوم في العراق * إيران تفرج عن ستة سلوفاك بعد اتهامهم بالتجسس * مصدر: ليبيا تزيد واردات الديزل لتوليد الكهرباء * حصري-مصادر: قطر تعين مسؤولين في صندوق الثروة لتنويع المحفظة الاستثمارية أهم الأنباء العالمية * انترفاكس: روسيا تدفع بسفينة تجسس الى البحر المتوسط * فيرايزون تشتري حصة فودافون في فيرايزون وايرلس مقابل 130 مليار دولار * سينوبك الصينية تبدأ تشغيل مستودع لتخزين الخام بعد تأخر 9 أشهر * ارتفاع جديد في مستوى الإشعاع قرب منشأة فوكوشيما النووية * اياتا: نمو حركة الشحن الجوي العالمية في يوليو * النحاس يرتفع بدعم بيانات صينية قوية السعودية * سولفاي وشركاء يبدأون بناء مصنع كيماويات في المملكة * مؤشر البورصة يرتفع 0.7% إلى 7933.95 نقطة في الإغلاق السابق مصر * انخفاض تكلفة اقتراض الحكومة المصرية في مزاد * بالم هيلز المصرية تحصل على الموافقة على زيادة رأس المال * هيئة مفوضي الدولة بمصر توصي بوقف قيد جمعية الاخوان المسلمين * مؤشر البورصة يهبط 1.07% إلى 5244.51 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * دبي تقترب من بيع حصتها في فندق فونتينبلو في ميامي * دريك تفوز بعقد قيمته 113 مليون دولار لمتحف اللوفر أبوظبي * دبي العالمية تعين رئيسا تنفيذيا جديدا لوحدة استثمار العالمية * مسؤول في ستاندرد تشارترد ينضم إلى بنك الخليج الأول * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.04% إلى 3803.64 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.53% إلى 2585.68 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يقفز 15.7% في 2012 * جلوبل تعين نائبا للرئيس التنفيذي لإدارة الأصول والثروات * مؤشر البورصة يهبط 0.36% إلى 7595.80 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +48.38 +0.33% 14824.51 نقطة ستاندرد اند بورز +4.48 +0.27% 1634.96 ناسداك +14.83 +0.41% 3593.35 يوروفرست +22 +1.8% 1217.01 نيكي (الساعة ‭0517‬ جمت اليوم الثلاثاء) +344.72 +2.54% 13917.64 النفط (الساعة ‭0517‬ جمت اليوم الثلاثاء) * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.99 -0.92% 106.66 دولار * مزيج برنت (برميل) -0.17 -0.15% 114.16 العملات والذهب (الساعة ‭0517‬ جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3191-1.3193 دولار * الدولار/الين 99.45-99.48 ين * الاسترليني/الدولار 1.5554-1.5557 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1393.88-1393.11 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)