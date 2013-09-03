المركزي المصري يطرح عطاء استثنائيا الأربعاء لبيع 1.3 مليار دولار
القاهرة 3 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان إنه سيطرح غدا الأربعاء عطاء غير دوري لبيع 1.3 مليار دولار لتغطية واردات استراتيجية مثل القمح واللحوم وزيت الطهي.
والعطاء أكبر بكثير من العطاء الدوري للعملة الذي تبلغ قيمته 40 مليون دولار ويعقد ثلاث مرات اسبوعيا.
وتكافح مصر أزمة اقتصادية نتجت عن غياب الاستقرار السياسي الذي تعاني منه البلاد منذ أكثر من عامين.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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