المركزي المصري يطرح عطاء استثنائيا الأربعاء لبيع 1.3 مليار دولار

القاهرة 3 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان إنه سيطرح غدا الأربعاء عطاء غير دوري لبيع 1.3 مليار دولار لتغطية واردات استراتيجية مثل القمح واللحوم وزيت الطهي.