الأربعاء 4 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 36 شخصا في انفجار سيارات ملغومة في بغداد * اوباما يحظى بدعم زعماء في الكونجرس لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا * وسائل اعلام تركية: مقتل ستة في انفجار على الحدود التركية السورية * الأمم المتحدة: عدد اللاجئين السوريين تجاوز مليونين * فرنسا:سنزيد المساعدات للمعارضة السورية اذا استبعدت واشنطن العمل العسكري * إسرائيل تقول أجرت تجربة صاروخية مع أمريكا في البحر المتوسط * البشير وكير يتعهدان بفتح صفحة جديدة في علاقات السودان * الرئيس الصومالي ينجو من هجوم لمتمردين على موكب سياراته * مسؤولون عراقيون: هجوم بقنبلة يوقف ضخ النفط عبر خط كركوك-جيهان * الوحدة التركية للبركة تنوي بيع صكوك بأكثر من 200 مليون دولار أهم الأنباء العالمية * الامين العام للامم المتحدة يثير الشكوك في قانونية الخطط الامريكية لضرب سوريا * شينخوا: الشرطة الصينية تحقق في رشا شركة جلاكسو سميث كلاين للادوية * مايكروسوفت تشتري أنشطة نوكيا لأجهزة الهاتف مقابل 7.2 مليار دولار السعودية * تسارع نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.7% في الربع/2 * استطلاع: نمو نشاط الشركات السعودية في أغسطس بأعلى مستوى في 4 أشهرمؤشر البورصة يهبط 1.29% إلى 7831.76 نقطة في الإغلاق السابق مصر * المركزي المصري يطرح عطاء استثنائيا الأربعاء لبيع 1.3 مليار دولار * مصر تطلب شراء قمح للشحن في 21-31 اكتوبر * مصر تلغي رسوما مؤقتة على واردات السكر * مسح-أنشطة الشركات في مصر تتقلص للشهر العاشر في أغسطس * متحدث: محكمة عسكرية مصرية تسجن 52 من مؤيدي مرسي بتهمة استخدام العنف ضد قوات للجيش * التلفزيون المصري: مقتل 15 متشددا في هجوم صاروخي في سيناء * محكمة مصرية تقضي بوقف بث أربع قنوات تلفزيونية تؤيد مرسي * مؤشر البورصة يهبط 0.93% إلى 5195.74 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مصرفي سابق في ميريل لينش يؤسس شركة استشارات في دبي * باركليز يقرر بيع نشاط التجزئة المصرفية في الإمارات بعد مراجعة * استقرار مؤشر لنمو أنشطة شركات الإمارات في أغسطس * مؤشر أبوظبي يهبط 1.83% إلى 3733.96 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 3.72% إلى 2489.38 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * هيئة أسواق المال تهدد بشطب سهم الصفوة * مؤشر البورصة يهبط 1.73% إلى 7464.67 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +23.65 +0.16% 14833.96 نقطة ستاندرد اند بورز +6.8 +0.42% 1639.77 ناسداك +22.743 +0.63% 3612.612 يوروفرست -4.62 -0.38% 1212.39 نيكي (الساعة 0530 جمت اليوم الأربعاء) -92.33 -0.66% 13886.21 النفط (الساعة 0530 جمت اليوم الأربعاء) * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -1.26 -0.24% 108.28 دولار * مزيج برنت (برميل) +0.07 +0.06% 115.75 العملات والذهب (الساعة 0530 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3165-1.3167 دولار * الدولار/الين 99.59-99.62 ين * الاسترليني/الدولار 1.5562-1.5565 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1411.64-1412.85 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)