الجنيه المصري يرتفع في عطاء استثنائي قيمته 1.3 مليار دولار

القاهرة 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن الجنيه ارتفع في عطاء استثنائي للعملة الصعبة قيمته 1.3 مليار دولار طرحه البنك اليوم الأربعاء لتمويل واردات استراتيجية.

وبلغ أقل سعر مقبول 6.8952 جنيه للدولار ارتفاعا من 6.9752 جنيه في العطاء العادي السابق يوم الاثنين.