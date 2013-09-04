الجنيه المصري يرتفع في عطاء استثنائي قيمته 1.3 مليار دولار
القاهرة 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن الجنيه ارتفع في عطاء استثنائي للعملة الصعبة قيمته 1.3 مليار دولار طرحه البنك اليوم الأربعاء لتمويل واردات استراتيجية.
وبلغ أقل سعر مقبول 6.8952 جنيه للدولار ارتفاعا من 6.9752 جنيه في العطاء العادي السابق يوم الاثنين.
وحجم العطاء أكبر بكثير من عمليات البيع التقليدية التي يطرحها البنك المركزي ثلاث مرات أسبوعيا وتبلغ قيمتها 40 مليون دولار كما يتجاوز حجم العطاء الاستثنائي السابق الذي طرحه في مايو أيار وبلغ 800 مليون دولار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
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