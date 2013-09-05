Wed 9 Aug 2017 | 5:25 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Thu Sep 5, 2013 3:14am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 5 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * لجنة بمجلس الشيوخ الامريكي توافق على التصريح باستخدام
القوة العسكرية في سوريا 
    * روسيا تحذر من كارثة إذا أصيب مفاعل سوري في هجوم أمريكي
    * روسيا تلوم مقاتلي المعارضة السورية عن هجوم كيماوي في مارس
    * اردوغان: تركيا مستعدة للانضمام لأي تحالف ضد سوريا
    * مسلحون يقتلون 16 شيعيا في هجوم بالعراق
    * تراجع إنتاج النفط الليبي إلى 150 ألف ب/ي
    * الحركة الاسلامية داخل اسرائيل: الافراج عن الشيخ رائد صلاح
    * تركيا تعيد سفيرها إلى القاهرة بعد استدعائه احتجاجا على
الاطاحة بمرسي

    
    أهم الأنباء العالمية
    * فرنسا: عدم الرد على سوريا يرسل إشارة خاطئة لإيران
    * قراءات الإشعاع في فوكوشيما تصل لأعلى مستوى قرب خزانات مياه
ملوثة
    * مسح: أغسطس أفضل شهر للشركات في منطقة اليورو في عامين
    * الاقتصاد الأسترالي يسجل 22 عاما من النمو المتواصل في
الربع/2
    * نمو مبيعات السيارات الأمريكية بأسرع وتيرة في نحو ست سنوات
    * العجز التجاري الأمريكي يتسع أكثر من المتوقع في يوليو
    * تقرير للمركزي الأمريكي: نمو الاقتصاد "محدود إلى متوسط"
    * الصادرات والإنفاق ينتشلان منطقة اليورو من الركود في
الربع/2
    * صندوق النقد: الاقتصادات الناشئة ستتأثر بتغيير السياسة
النقدية الأمريكية
    * النحاس يتراجع بفعل مخاوف بشأن برنامج التحفيز الأمريكي
وسوريا
    * تقرير: هبوط مخزونات النفط الأمريكية 4.2 مليون برميل في
اسبوع

    
    السعودية
    * انتعاش سوق التجزئة بالسعودية يدعم خطة الحكير للتوسع
    * المراعي السعودية تفوض بنوكا لبيع صكوك قيمتها 1.7 مليار
ريال
    * مؤشر البورصة يهبط 2.16% إلى 7662.96 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * مصادر: مقتل شرطي وإصابة 8 مجندين في هجوم على حافلة للشرطة
المصرية في سيناء 
    * مصر: مستعدون لسداد قرض قطري خلال أيام إذا اقتضت الضرورة
    * الجنيه المصري يرتفع في عطاء كبير للعملة بقيمة 1.3 مليار
دولار
    * مصر تشتري 180 ألف طن من القمح الروسي والروماني
    * مصر تطرح عطاء لبيع سندات خصم بمليار جنيه لأجل 18 شهرا
    * توي الألمانية للسياحة تعلن تمديد إلغاء الرحلات إلى مصر حتى
29 سبتمبر
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.12% إلى 5189.39 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * السوق الحرة-دبي تختار بنوكا لترتيب قرض بقيمة 750 مليون
دولار
    * مؤشر أبوظبي يهبط 2.29% إلى 3648.32 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 3.72% إلى 2396.79 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت

    * مؤشر البورصة يهبط 2.64% إلى 7267.82 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +97.84       +0.66%     14931.80 نقطة
ستاندرد اند بورز    +13.34        +0.81%        1653.11
ناسداك              +36.43     +1.01%        3649.04
يوروفرست           +2.57        +0.21%        1214.96
    
نيكي (الساعة 0503 جمت اليوم الخميس)
                +6.65      +0.05%     14060.52
    
    النفط (الساعة 0503 جمت اليوم الخميس)
    * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.20    +0.19%   107.43
دولار
    * مزيج برنت (برميل)            +0.14    +0.12%   115.05

    
    العملات والذهب (الساعة 0503 جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3188-1.3191   دولار
    * الدولار/الين             99.69-99.72     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5613-1.5616   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1392.90-1394.01 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 