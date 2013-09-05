الخميس 5 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * لجنة بمجلس الشيوخ الامريكي توافق على التصريح باستخدام القوة العسكرية في سوريا * روسيا تحذر من كارثة إذا أصيب مفاعل سوري في هجوم أمريكي * روسيا تلوم مقاتلي المعارضة السورية عن هجوم كيماوي في مارس * اردوغان: تركيا مستعدة للانضمام لأي تحالف ضد سوريا * مسلحون يقتلون 16 شيعيا في هجوم بالعراق * تراجع إنتاج النفط الليبي إلى 150 ألف ب/ي * الحركة الاسلامية داخل اسرائيل: الافراج عن الشيخ رائد صلاح * تركيا تعيد سفيرها إلى القاهرة بعد استدعائه احتجاجا على الاطاحة بمرسي أهم الأنباء العالمية * فرنسا: عدم الرد على سوريا يرسل إشارة خاطئة لإيران * قراءات الإشعاع في فوكوشيما تصل لأعلى مستوى قرب خزانات مياه ملوثة * مسح: أغسطس أفضل شهر للشركات في منطقة اليورو في عامين * الاقتصاد الأسترالي يسجل 22 عاما من النمو المتواصل في الربع/2 * نمو مبيعات السيارات الأمريكية بأسرع وتيرة في نحو ست سنوات * العجز التجاري الأمريكي يتسع أكثر من المتوقع في يوليو * تقرير للمركزي الأمريكي: نمو الاقتصاد "محدود إلى متوسط" * الصادرات والإنفاق ينتشلان منطقة اليورو من الركود في الربع/2 * صندوق النقد: الاقتصادات الناشئة ستتأثر بتغيير السياسة النقدية الأمريكية * النحاس يتراجع بفعل مخاوف بشأن برنامج التحفيز الأمريكي وسوريا * تقرير: هبوط مخزونات النفط الأمريكية 4.2 مليون برميل في اسبوع السعودية * انتعاش سوق التجزئة بالسعودية يدعم خطة الحكير للتوسع * المراعي السعودية تفوض بنوكا لبيع صكوك قيمتها 1.7 مليار ريال * مؤشر البورصة يهبط 2.16% إلى 7662.96 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصادر: مقتل شرطي وإصابة 8 مجندين في هجوم على حافلة للشرطة المصرية في سيناء * مصر: مستعدون لسداد قرض قطري خلال أيام إذا اقتضت الضرورة * الجنيه المصري يرتفع في عطاء كبير للعملة بقيمة 1.3 مليار دولار * مصر تشتري 180 ألف طن من القمح الروسي والروماني * مصر تطرح عطاء لبيع سندات خصم بمليار جنيه لأجل 18 شهرا * توي الألمانية للسياحة تعلن تمديد إلغاء الرحلات إلى مصر حتى 29 سبتمبر * مؤشر البورصة ينخفض 0.12% إلى 5189.39 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * السوق الحرة-دبي تختار بنوكا لترتيب قرض بقيمة 750 مليون دولار * مؤشر أبوظبي يهبط 2.29% إلى 3648.32 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 3.72% إلى 2396.79 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يهبط 2.64% إلى 7267.82 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +97.84 +0.66% 14931.80 نقطة ستاندرد اند بورز +13.34 +0.81% 1653.11 ناسداك +36.43 +1.01% 3649.04 يوروفرست +2.57 +0.21% 1214.96 نيكي (الساعة 0503 جمت اليوم الخميس) +6.65 +0.05% 14060.52 النفط (الساعة 0503 جمت اليوم الخميس) * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.20 +0.19% 107.43 دولار * مزيج برنت (برميل) +0.14 +0.12% 115.05 العملات والذهب (الساعة 0503 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3188-1.3191 دولار * الدولار/الين 99.69-99.72 ين * الاسترليني/الدولار 1.5613-1.5616 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1392.90-1394.01 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)