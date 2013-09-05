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الاحتياطيات الأجنبية لمصر ترتفع 34 مليون دولار في أغسطس

Thu Sep 5, 2013 8:13am GMT
 
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القاهرة 5 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن الاحتياطيات الأجنبية زادت 34 مليون دولار في أغسطس آب لتصل إلى 18.92 مليار دولار.

وتتعرض الاحتياطيات لضغوط منذ الانتفاضة المصرية في 2011 لكنها تلقت دفعة في يوليو تموز عندما قدمت دول خليجية خمسة مليارات دولار إثر قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي.

واحتياطيات نهاية أغسطس هي الأعلى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2011. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 