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صباح الخير من رويترز

Mon Sep 30, 2013 4:32am GMT
 
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الاثنين 30 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * نشطاء: مقتل 16 على الأقل في غارة جوية أصابت مدرسة سورية
    * ستة قتلى في هجوم بعاصمة كردستان العراق
    * السودانيون يحتجون من جديد ضد البشير في الخرطوم
    * كيري يتوقع احتمال التوصل لاتفاق نووي سريع مع ايران
    * وزير خارجية ايران: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض
    * نشطاء:محكمة بحرينية تقضي بسجن 50 شخصا لعلاقتهم بجماعة
مناهضة للحكومة
    * إسرائيل تضبط جاسوسا ايرانيا بحوزته صور للسفارة الامريكية
    * تلفزيون: قتيلان في انفجارات بعاصمة كردستان العراق
    * قناص يقتل جنديا مصريا في سيناء
    * اليمن قد يصدر صكوكا لتمويل واردات المنتجات النفطية
    * محافظ المركزي: عمان قد تصدر صكوكا سيادية عام 2014
    * مصرف لبنان المركزي يبيع سندات حكومية لتعزيز السيولة
    * تباطؤ طفيف لنمو الاقتصاد القطري في الربع/2
    * أرسيلور ميتال تبيع حصة أغلبية في وحدة جزائرية إلى الدولة

    
    أهم الأنباء العالمية
    * 40 قتيلا على الأقل في هجوم لمسلحين على كلية في نيجيريا
    * الشرطة: مقتل 33 في انفجارين في مدينة بيشاور الباكستانية
    * وقوع اشتباك بين الانفصاليين الطوارق والجيش المالي في مدينة
كيدال
    * الهند: السلام على الحدود ضروري لتحسين العلاقات مع باكستان
    * الازمة السياسية الايطالية تهدد بشق صف معسكر برلسكوني
    * الائتلاف الحاكم في النمسا يحصل على 9.05 في المئة من
الأصوات
    * طائرة لشركة اليطاليا تهبط اضطراريا في مطار روما ولا اصابات
    * الصين تفتتح منطقة حرة جديدة في شنغهاي وتعلن تفاصيل خطط
إصلاح

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يهبط 0.39% إلى 7949.81 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * البنك المركزي: مصر تسلمت 7 مليارات دولار من المساعدات
الخليجية
    * مؤشر البورصة يهبط 0.64% إلى 5667.34 نقاط في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * اتصالات تمدد محادثات شراء حصة في اتصالات المغرب إلى 31
أكتوبر
    * مرتبون: مصرف الهلال يعتزم طرح صكوك بالدولار هذا الأسبوع
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.04% إلى 3837.43 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.23% إلى 2770.67 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.33% إلى 7808.70 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -61.33     -0.40%      15273.26 نقطة
ستاندرد اند بورز    -4.65        -0.27%        1692.77
ناسداك              -7.15      -0.19%        3761.09
يوروفرست           -1.25        -0.10%        1256.93
    
نيكي (الساعة 0424 جمت اليوم الاثنين)
                 -188.43     -1.28%     14571.64
    
    النفط (الساعة 0424 جمت اليوم الاثنين)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -1.33    -1.29%   101.54 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.88    -0.81%   107.75
    
    العملات والذهب (الساعة 0424 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3505-1.3507   دولار
    * الدولار/الين              97.99-98.00     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6164-1.6168   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1338.71-1339.61 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 