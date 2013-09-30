الجنيه المصري يرتفع في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة 30 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في مزاد طرحه البنك المركزي لبيع العملة الصعبة اليوم الإثنين كما صعد في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8816 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 6.8818 جنيه للدولار في المزاد السابق يوم الخميس. وعرض البنك للبيع 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء عرض متعامل شراء الدولار مقابل 7.10 جنيه وبيعه مقابل 7.13 جنيه بارتفاع طفيف عن 7.12 و7.14 جنيه على الترتيب في الأسبوع الماضي.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع العملة الصعبة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول لدرء تهافت على بيع الجنيه. ويسمح البنك للعملة بالارتفاع منذ قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.